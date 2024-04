Bedreigd, mishandeld en bestolen: man in Hoorn via Snapchat in de val gelokt

De impact voor beide slachtoffers is aanzienlijk. De politie wil dan ook graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. "We kunnen ons voorstellen dat hierover in Hoorn en omgeving is gesproken. Misschien is het wel opgevallen dat iemand wel over meer geld dan normaal beschikte. Heb je een idee wie hierbij betrokken waren? Je kunt ons bereiken, ook anoniem."

Signalementen

Dit zijn de signalementen van de verdachten: