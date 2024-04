Uitslaande brand verwoest huis in Andijk

De melding van de brand kwam even voor 16.00 uur binnen bij de brandweer en rond 19.30 uur was hij onder controle. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het getroffen huis een twee-onder-een-kapwoning. Een laag van riet onder de dakpannen zorgde ervoor dat het bestrijden van de brand moeilijk was.

Onder andere met hoogwerker en drie tankwagens werd geprobeerd om het vuur onder controle te krijgen. De dakpannen werden van het dak verwijderd om beter bij het vuur te kunnen.

Veel schade

Dat heeft voor veel schade gezorgd, vertelt de woordvoerder. "De schade is aanzienlijk. Op dit moment is de woning onbewoonbaar door de brandschade en waterschade van het blussen. Ook moesten er dakpannen verwijderd worden om bij de brandhaardjes te komen."

De brand werd gemeld door een buurman. Volgens de woordvoerder waren er geen aanwijzingen dat er mensen in het huis aanwezig waren. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen.