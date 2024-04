Burak redde vrouw uit brandend appartement Haarlem: "Zag haar op de drempel liggen"

In de binnentuin tussen twee appartementencomplexen in de Haarlemse Delftwijk ruik je de rook nog. Rond half twee brak gistermiddag brand uit in een woning op de eerste verdieping. Veel buurtbewoners vermoeden dat het is aangestoken door een notoire overlastveroorzaker. De gemeente heeft vandaag bekend gemaakt dat de man een gebiedsverbod opgelegd heeft gekregen.

Vijf keer 'help' roepen

De brand brak na het middaguur uit. Burak weet dat het rond kwart voor twee moet zijn geweest, omdat hij toen een telefoontje pleegde naar 112. Al rennend, want hij was opgeschrokken door geschreeuw. "Ik hoorde vijf keer 'help' roepen", vertelt Burak.

Wijkraadsvoorzitter Ismail Köse hoort zijn relaas weer vol trots aan. Over hoe hij rennend toch een hoog balkon in een keer op sprong, vol adrenaline. "Dit is echt puur instinctief reageren."

"Ik zag de vrouw die daar woont half op de drempel van de deur naar het balkon liggen. Ze heeft nog maar één been." Burak merkt dan al snel dat hij ook moeilijk ademt door de zwarte rook en dat zijn ogen brandend aanvoelen en hij bijna niets meer kan zien. De politie helpt hem uiteindelijk met veel moeite om de vrouw over de balkonrand heen te tillen.

Rechtzetten

Het bloemetje van de wijkraadsvoorzitter neemt hij dankbaar aan. Het gebaar is ook bedoeld om even iets recht te zetten: namelijk dat Burak niet de persoon was die bij de vrouw in huis was toen de brand uitbrak en dat hij dus ook niet de persoon is die nu verdacht is.

De politie heeft hem juist gecomplimenteerd. "Ze zeiden dat ik mijn eigen leven op spel heb gezet. Tien minuten nadat ik het huis was binnen gesprongen, lag ik ook in de ambulance naar het ziekenhuis." Burak heeft vandaag nog steeds last van zijn longen.

Met de bewoonster van de flat gaat het volgens wijkraadsvoorzitter Köse naar omstandigheden goed. Haar hond heeft de brand niet overleefd, maar haar kat is wel gered.

Kijk hier naar een eerste reactie van een andere buurman na de brand gistermiddag in de P.C. Boutenstraat.