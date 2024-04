Na zoveelste brand voelen Haarlemse flatbewoners zich niet veilig: geen vluchtwegen

De situatie in Delftwijk is niet uniek. In heel Nederland staan flats uit de jaren ‘50 die net als hier in Haarlem geen brandtrap hebben. Voor complexen die nieuw gebouwd worden, gelden strengere regels. “Je kan ook met kleine verbeteringen de veiligheid al vergroten”, vindt Hans. “Bijvoorbeeld door rookmelders in de portieken te plaatsen.”

Als het aan hem ligt, dan ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de woningbouwvereniging. “Ik wil niet alleen maar klagen. Ons aanspreekpunt van Pré Wonen doet hartstikke haar best. Waar het mij om gaat, is dat ook de bewoners een verantwoordelijkheid voelen. Maak hen alert op de gevaren. Pré Wonen zou bijvoorbeeld wel advies over brandveiligheid en vluchtwegen op het mededelingenbord kunnen hangen. Dat heb ik in 2020 al geadviseerd.”

Rugzakje

Daar komt nog iets bij. Hans vraagt zich tijdens de ronde door de wijk hardop af of elke bewoner die verantwoordelijkheid wel wil en kan voelen. Dat gevoel wordt bevestigd door een andere bewoner die door de binnentuin loopt. “Iedereen moet goed kunnen wonen en een dak boven zijn hoofd hebben”, vindt deze mevrouw. “Maar je ziet toch dat hier steeds meer mensen met een rugzakje terechtkomen. Dan gebeurt het blijkbaar dat bewoners zelf brand stichten in hun appartement.”

Hans herkent die trend. “Er is niet veel contact tussen de bewoners. Pré Wonen heeft in het verleden wel geprobeerd er meer een sociaal geheel van te maken, maar dat is helaas niet gelukt. Mensen leven toch vooral langs elkaar heen, ook omdat er veel verloop is in de flats. Je hebt geen idee wat zich achter de voordeur afspeelt. En als je dan ziet dat er een bewoner terugkeert die al eerder brand heeft veroorzaakt, dan voel je je steeds minder op je gemak.”

