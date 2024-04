Twee mensen naar het ziekenhuis door grote brand in Haarlem, hond omgekomen

Er heeft een grote brand gewoed in een portiekflat aan de P.C. Boutenstraat in Haarlem. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, een hond heeft de brand niet overleefd. De brand is inmiddels onder controle. De buren raken ondertussen wel ongerust, omdat voor de tweede keer in korte tijd een brand woedt in dit appartementencomplex.