Restaurant Brafoer in Beverwijk verwoest door brand, mogelijk aangestoken

De brandweer kreeg rond kwart over twee vannacht een melding van een brand in het restaurant aan de Halve Maan in Beverwijk. Bij aankomst stond de zijkant van het pand al in vuur en vlam. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar toch is de schade enorm.

Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De brandweer vermoedt dat de brand buiten het restaurant is begonnen en daarna naar binnen is geslagen.

Plaats delict

De politie sluit brandstichting niet uit en heeft een plaats delict opgemaakt bij het restaurant. "De boel wordt daar dus nog even niet opgeruimd", aldus een woordvoerder van de politie. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.

Er raakte niemand gewond bij de brand.