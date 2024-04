Het Regio Songfestival 2024

Wie mag er meedoen

Iedere Noord-Hollander van 16 jaar of ouder mag zich aanmelden. Je inzending moet wel aan een paar voorwaarden voldoen: het nummer moet in het Nederlands zijn, of in een streektaal of dialect uit onze provincie en het mag nog niet eerder uitgebracht zijn.

Hoe meld je je aan

Voldoe je aan de voorwaarden om mee te doen, mail ons dan je gegevens en je ruwe demo. Wat we graag van je willen weten is je naam, je leeftijd, waar je woont, iets over je (muzikale) achtergrond en waarom jouw nummer zo geschikt is om Noord-Holland mee te vertegenwoordigen. En let op: om mee te doen, moet je tussen half mei en eind juni beschikbaar zijn voor opnamen!

Je mailt ons op dit adres: [email protected]

Selectieprocedure

Uit alle inzendingen kiest het team van Fluitsma & Van Tijn de vier kandidaten die zij het meest kansrijk achten om voor Noord-Holland de landelijke finale te winnen. Voor iedere kandidaat zetten Mark, Jens, Jelle, David en Kirsten al hun ervaring en contacten in om samen het hoogst mogelijke niveau te bereiken. Uiteindelijk wordt één van hen de artiest die landelijk gaat strijden voor de Noord-Hollandse eer.