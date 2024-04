Muzikanten opgelet: je kan je weer aanmelden voor het Regio Songfestival

Vorig jaar ging de Limburgse Emmy Ackermans met het liedje 'T Letste Rundje er met de winst vandoor. Daardoor is de gaststad dit jaar Maastricht en zal de finale plaatsvinden in het Theater aan het Vrijthof.

Voor het zover is, moet je je eerst aanmelden. Daar zitten wel een paar voorwaarden aan: je woont in Noord-Holland en bent 16 jaar of ouder. Het nummer moet in het Nederlands zijn, of in een streektaal of dialect uit onze provincie en het mag nog niet eerder uitgebracht zijn. Mocht je door de ballotagecommissie komen, dan ga je aan de slag met ervaren muziekproducers.

Doen

Presentatrice Kirsten Michel heeft nog een belangrijke tip: "Je moet het vooral doen. We zijn snel geneigd om te zeggen 'ik kan dit niet', maar laat dat los. Je kan het wel, en daarnaast krijg je ook nog hulp van briljante producers. Meld je dus aan!"

Uit de inzendingen worden straks vier kandidaten gekozen. Dit viertal strijdt dan eerst in Noord-Holland tegen elkaar, waarna de winnaar dan doorgaat naar de landelijke finale tegen de andere provincies.

Aanmelden

Aanmelden is simpel: je stuurt een mail naar [email protected]. Hierin staat een ruwe demo, je naam, je leeftijd, waar je woont, iets over je (muzikale) achtergrond en waarom jouw nummer zo geschikt is om Noord-Holland mee te vertegenwoordigen. "Echt doen!", aldus Kirsten.