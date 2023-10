Emma naar finale van het Regio Songfestival: ''Ik ben mij al aan het voorbereiden''

Emma is zich al druk aan het voorbereiden. ''Ik neem veel rust voor mijn stem. Ik zeg tegen mijzelf dat het wel goed komt, maar ben wel erg nerveus.''

Veel tijd heeft Emma niet om zich klaar te maken. Want op 4 november is ze al te zien tijdens de finale van het landelijke Regio Songfestival in de Stadsschouwburg in Utrecht. Daarin strijden de winnaars van de twaalf provincies tegen elkaar. De finale is rechtstreeks te zien bij NH.