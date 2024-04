Gemeente spaart omwonenden: betonrot pas volgend jaar uit brug Halfweg gehaald

Zwaar vrachtverkeer mag niet over de brug tot het probleem is opgelost. Experts hebben de gemeente laten weten dat het onderhoud met die maatregel nog wel even kan wachten. De brug is sinds maart weer in gebruik na een maandenlange renovatie. De gemeente hoopte dat het probleem kon worden opgelost zonder de brug wéér af te sluiten voor al het verkeer. Dat blijkt niet mogelijk.

Daarom wordt het probleem pas volgend jaar opgelost. "Niemand hoeft bang te zijn, dat kunnen we met zekerheid zeggen. We hebben dat gecontroleerd én berekend. We houden de boel ook goed in de gaten en zullen ingrijpen indien nodig", verzekerde Ron de Lange van het Gemeentelijk Ingenieursbureau NH al eerder.