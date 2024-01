Uithijsen brugdek Halfweg precisieklus, maar 'niet te vergelijken met Alphen'

De grote beurt is maanden geleden al gestart, maar vandaag staat het 'spektakelstuk' op het programma: het dek van de brug die Halfweg en Zwanenburg met elkaar verbindt wordt vandaag verwijderd. Omwonenden zijn uitgenodigd om de hijsklus onder het genot van een broodje en een kop koffie te bekijken.

Uithijsen brugdek Halfweg - Foto: NH Media

De aannemer is vanochtend om 9.00 uur begonnen, maar de voorbereidingen voor de hijsklus zijn al veel langer bezig. "Alles is tot achter de komma nauwkeurig voorbereid en uitgerekend", zegt omgevingsmanager Miranda Vromans van het bedrijf SPIE, dat de klus klaart. Het brugdek wordt met een 650.000 kilo wegende hijskraan op een ponton in het water uit de brug getakeld. Het is onmogelijk om dat vanaf de wal te doen: dan zou het brugdek over een appartementencomplex heen moeten, en dat complex moeten worden ontruimd.

Uithijsen brugdek Halfweg - Foto: Leo Kranenburg

Maar ook op het water gelden er strenge regels: om te voorkomen dat het gevaarte instabiel wordt, mag de hijskraan geen centimeter bewegen. Het ponton wel: dat wordt met duwboten in de juiste positie gemanoeuvreerd. "Echt gevaarlijk wil ik het niet noemen", zegt Vromans geruststellend. De operatie doet namelijk nogal denken aan die in Alphen aan den Rijn in augustus 2016, waar het flink misging. Het ponton in de Rijn werd instabiel en kantelde, waardoor de kraan op een appartementencomplex viel. Een hond kwam hierbij om het leven, verder vielen er geen slachtoffers.

Toch heeft aannemer SPIE geen lessen hoeven trekken uit de ramp in Alphen aan den Rijn, zegt Vromans. "Alles wat daar mis is gegaan, was al lang en in het algemeen bekend." In totaal is er zo'n 25 mensen bezig met de operatie. "Samenwerken is de cruciale factor. Iedereen heeft op dat moment zijn afgestemde taken. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging, een klus als deze. We doen het vaker, maar het blijft bijzonder."

"Ze zijn nog bezig om de bouten los te krijgen" Toeschouwer Leo Kranenburg

Leo Kranenburg uit Halfweg is één van de vijftig toeschouwers bij de brug. "Ze zijn nog bezig om bouten los te krijgen", vertelt hij rond de klok van 11.00 uur. "Maar ze zijn nog niet aan het hijsen. Dat is uitgesteld tot 12.00 uur." De gemeente en aannemer SPIE leggen het aanwezige publiek flink in de watten, vertelt Kranenburg. "Er staat hier een verwarmde tent, maar dat is eigenlijk niet nodig, want het zonnetje schijnt. Ook zijn er broodjes en warme dranken." Geen vrees voor herhaling Alphen De ramp in Alphen aan den Rijn komt in de tent wel ter sprake, maar niemand is bang dat het ook op de Ringvaart zo misgaat. "Het ponton ligt stevig, en als die moet bewegen doen ze dat met duwboten." Kranenburg vertelt dat het brugdek naar het terrein van Sugar City wordt gebracht en daar wordt gerenoveerd. "Het brugdek wordt in de tweede helft van maart weer teruggelegd." Toch blijven Zwanenburg en Halfweg ook de komende maanden met elkaar verbonden. "Vanmiddag komt er een noodbrug waar ook auto's overheen kunnen."