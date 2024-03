Betonrot in gerenoveerde brug Halfweg-Zwanenburg, mogelijk verbod voor vrachtverkeer

Afgelopen maandag werd het brugdek teruggeplaatst, al was toen al bekend dat de brug ondanks de renovatie dus niet in topconditie verkeert. Desondanks zal de brug naar verwachting later deze week opengaan, maar inwoners van de Haarlemmermeerse dorpen moeten vanwege de aangetroffen betonrot rekening houden met nóg een langdurige sluiting.

Wanneer de betonrot wordt aangepakt, is nog niet bekend. Ron de Lange van het Gemeentelijk Ingenieursbureau hoopt dat de werkzaamheden tegelijk met die in de Oranje Nassaustraat kunnen plaatsvinden. Die staan gepland voor eind dit jaar en begin volgend jaar.

Veel duurder

Volgens De Lange gaat het het wegwerken van de betonrot de gemeente op z'n minst tonnen extra kosten. De gemeente onderzoekt dus nog of de brug de komende tijd door zwaar vrachtverkeer kan worden gebruikt. Voor ander verkeer is er geen risico.

"Niemand hoeft bang te zijn, dat kunnen we met zekerheid zeggen, ja. We hebben dat gecontroleerd én berekend. We houden de boel ook goed in de gaten en zullen ingrijpen indien nodig. We zijn nog aan het onderzoeken of zwaar vrachtverkeer er wel of niet overheen kan."

Tijdens de werkzaamheden wordt de brug in ieder geval afgesloten voor vrachtwagens, omdat die te veel trillingen veroorzaken om de betonrot efficiënt weg te werken. Mogelijk kunnen automobilisten en ander lichter verkeer tijdens de volgende opknapbeurt de brug wel passeren.