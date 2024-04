"Hoorn, laat je horen!", zanger Claude (20) sluit clubtour af in 'zijn' Manifesto

Naast zijn vier bekende nummers en wat nieuwe nummers, zingt Claude veel Franstalige en Nederlandstalige liedjes tijdens de show. "Ik ga jullie meenemen in mijn inspiratie." Ook zingt hij een paar nummers met zijn zus Sathy. Zij maakt zelf ook muziek. Sathy: "Ik heb dit de hele clubtour gedaan en ik vond het geweldig om te doen. Alleen Utrecht kon ik niet doen, want toen had ik zelf een show. Claude vroeg mij en ik vond het gelijk leuk om mee te doen."

Geweldig om in Hoorn te eindigen

Claude meldt aan WEEFF/NH dat hij het geweldig vindt om in Hoorn te eindigen. "Het was echt supervet! Het was wel veruit de kleinste zaal van alle shows, ik denk ook niet dat we hier nog terugkomen, maar misschien de volgende keer weer." Ook het publiek vond Claude fantastisch. "Ik wilde daarom gewoon heel graag iets in mijn eigen regio doen, maar we hebben bijna niks in de buurt. Daarom viel de keuze op Manifesto."

Als afsluiter zingt Claude het lied waarmee hij doorbrak: 'Ladada'. "Hoorn laat je horen!", klinkt door de zaal. Voor de laatste keer deze avond gaat iedereen uit zijn dak.