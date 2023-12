Van koffie serveren naar een uitverkochte Ziggo Dome: 2023 was het jubeljaar van Claude

Zo serveer je koffie in het stationsrestaurant van Enkhuizen en even later zing je voor een uitzinnige menigtes in de Ziggo Dome. Het is in een notendop het jaar van Claude Kiambe - de nieuwe superster uit Enkhuizen. NH blikt terug op zijn rijkelijk gevulde jubeljaar.

Claude in Enkhuizen

De voorzichtige aankondiging voor een waanzinnig jaar is er eind vorig jaar al, als Claudes eerste single 'Ladada (Mon dernier mot)' meteen door het dak gaat. "Ik had er geen rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. Maar het is bizar hoe het nu overal wordt opgepikt", zegt hij als NH hem in november 2022 opzoekt in zijn woonplaats Enkhuizen. Maar wat blijkt: oorwurm 'Ladada' is slechts een aanzet voor wat hem de komende twaalf maanden te wachten staat. Tekst gaat door onder de video.

Claude in Culture Club

Gouden plaat In Groningen, op het showcasefestival Eurosonic Noorderslag, ontvangt Claude in januari een gouden plaat. Dit omdat zijn debuutnummer 8,6 miljoen streams had in Nederland. "Nee, echt serieus?", is zijn eerste reactie, als dj Igmar Felicia met de gouden plaat het podium op loopt. "Incroyable", schrijft hij op Instagram. Op dat moment domineert 'Ladada' al weken de top 40 en lonkt het buitenland. Een Franse versie wordt daar dan al op de radio gedraaid en een Engels/Franse versie wordt in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland uitgebracht. Niet veel later - in maart - wordt Ladada zelfs platina. En daarna dubbel platina. Inmiddels is het nummer alleen op Spotify al bijna 47 miljoen keer beluisterd. Tekst gaat door.

Streep door tour De vergelijking met de Belgische superster Stromae is nooit ver weg. Niet voor niets is 'Ladada' sterk geïnspireerd door de muziek van de muzikale een held van Claude. "Ik vind het vooral goed hoe hij soms trieste gebeurtenissen weet te verwerken in dansbare en vrolijke nummers. Dat heb ik met 'Ladada' ook een beetje gedaan. Het is verdrietig en vrolijk tegelijk." De vreugde is dan ook groot als bekend wordt dat Claude het voorprogramma van zijn uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Een droom die uitkomt, maar die net zo snel weer verstoord wordt. Stromae moet door ziekte namelijk een streep zetten door zijn hele tour. Waardige opvolger Het is slechts een kleine knik in een curve die kaarsrecht omhoog gaat. Claude wint een 3FM-award voor 'beste nieuwkomer'. 'Ladada' krijgt in het eveneens aanstekelijke 'Layla' een waardige opvolger. Ook dit nummer bereikt al snel de gouden status. Tekst gaat door onder de video.

Koninklijke fans De podia waarop Claude zijn nummers zingt worden groter en groter. Zo zingen tijdens Koningsdag duizenden mensen met hem mee en speelt hij tijdens een concert op Bevrijdingsdag voor koning Willem Alexander en koningin Maxima. En ook in koninklijke kringen is de Enkhuizer meer dan bekend. "Hoe bizar! De koning en koningin die meezingen", schrijft Claude over dit moment. Op de middenstip Op grote festivals als Paaspop, Concert at Sea en Zand, maar ook bij het plaatselijke Dijkpop in Andijk verovert hij nog veel meer harten. Ook voegt hij zich bij gelegenheidsband The Streamers, die in het Gelredome optreedt. De KNVB nodigt hem uit om een verrassingsoptreden te geven voor de wedstrijd Nederland-Frankrijk. 50.000 voetbalsupporters genieten van 'Ladada' en het nummer 'Formidable', van - daar is hij weer - Stromae. Zijn reactie na afloop was kort maar treffend: "Woow, INSANE!!". Incidenteel - als de agenda het toelaat - pakt hij zijn oude baantje in een restaurant in Enkhuizen op en bedient hij nietsvermoedende bezoekers, die elkaar aanschieten. "Dat is toch?" Tekst loopt door onder bericht.

Toch in Ziggo Dome Optreden in de grootste zaal van Nederland, de Ziggo Dome: het komt er uiteindelijk toch van. Met Stromae ging het niet door, met het duo Suzan & Freek wél. Met hen scoort hij in de zomer een derde hit: 'Vas-y (Ga Maar)'. Liefst vier keer treedt hij op voor 16.000 man. De jongen die een jaar eerder nog werkte in het stationsrestaurant in Enkhuizen is uitgegroeid tot een ster. Niet alleen verzorgt hij het voorprogramma, hij is door de muzikale samenwerking ook een onderdeel van de show.

Eigen clubtour in 2024 In oktober kondigt Claude zijn eigen clubtour aan. In het nieuwe jaar doet hij zalen in Tilburg, Amsterdam, Groningen, Arnhem, Utrecht en Hoorn aan. Op 20 april speelt hij in een uitverkocht Manifesto in het eigen West-Friesland. Het droomjaar van de Enkhuizer wordt nog maar eens onderstreept door de eindejaarslijstjes. Op Spotify belandt 'Ladada' op nummer 4 van meest gestreamde liedjes in Nederland van 2023. "Wel even bizar wat hier gebeurt", zegt hij op Instagram. "MERCI BEAUCOUP!"