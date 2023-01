Gouden plaat voor Enkhuizer zanger Claude: 'Incroyable!'

De Enkhuizer ontvangt de Gouden Plaat, omdat zijn single al 8,6 miljoen streams heeft in Nederland. "Hij is echt enorm verrast", vertelt zijn manager Sophie Paasse. "Hij heeft alleen maar met die plaat staan dansen. Hij had totaal geen besef hoeveel streams hij had, dus dit kwam echt als een verrassing."

De plaat kwam vorig jaar oktober uit. Al snel nam het een vlucht en werd het een megahit. Al wekenlang domineert Ladada (Mon Derniet Mot) ook de Top 40. Het nummer is nu in een Franse versie ook in Frankrijk uitgekomen. "Daar wordt het nummer ook al op de radio gedraaid", vertelt Paasse.

Europa in

Ook komt er een Engels/Franse versie, die wordt vanaf 3 februari uitgebracht in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. "Het is echt bizar. Iedereen reageert zo enthousiast op het nummer. Er is veel animo bij andere labels om het uit te brengen." Er zijn ook andere geïnteresseerde landen, maar die zijn nog niet concreet. "Een ding is zeker: we gaan Europa in", vertelt Paasse trots.

"Hij vindt het allemaal supertof", vertelt Paasse over Claude . "Het is allemaal nog zo nieuw voor hem, dat het besef er nog niet echt is." Nu het nummer ook in Frankrijk uit is, krijgt hij vanuit daar nu ook berichtjes en interviewverzoeken. "Het is nieuw en spannend en daar nemen we alle tijd voor." Nu eerst genieten van de Gouden Plaat. "Hij is helemaal in de wolken."