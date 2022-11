19-jarige Enkhuizer Claude heeft megahit met 'Ladada' (Mon Dernier Mot)

De 19-jarige Claude heeft twee drukke weken achter de rug: zijn nummer Ladada (Mon Dernier Mot) groeit langzaam maar zeker uit tot een megahit. De Enkhuizer blijft voorlopig met beide benen op de grond staan. Ondanks dat zijn muzikale carrière vlucht begint te nemen, studeert hij nog én werkt hij in de horeca in Enkhuizen, vertelt hij bij WEEFF radio.

Hij wordt al vergeleken met Stromae, al hoopt Claude dat hij op een gegeven moment ook zijn eigen stempel krijgt. "Ik vind het een geweldig compliment dat mensen mij vergelijken met Stromae, maar je wil uiteindelijk toch wel je eigen sound. Dus het is voor nu nog een compliment, maar uiteindelijk hoop ik dat ik gewoon Claude wordt."

Claude deed in 2019 al een gooi naar de spotlights in The Voice Kids, maar kwam toen niet verder dan de battles. Daar zullen ze wel van balen, want zijn nummer Ladada (Mon Dernier Mot) wordt grijsgedraaid op de radio. Het nummer wordt zo goed ontvangen dat hij vanmiddag bij Radio 538 is langsgeweest voor een live optreden, en binnenkort ook bij Qmusic mag langskomen.

Twee producers

Het nummer kwam tot stand met hulp van het label waar Claude getekend heeft, Cloud 9 Music. "Ik werd de studio in gegooid met de twee geweldige producers Arno Krabman & Joren van der Voort, en zij hadden beats in elkaar gezet. Ik moest even wennen, want normaal zing ik rustigere muziek, maar ik wilde het toch proberen. Alles kort samengevat werd het nummer een soort middelvinger naar je ex, dat je zelf weer doorgaat met je leven."

Het is voor Claude nog even wennen om zijn eigen nummer op de radio te horen, maar hij is Ladada (Mon Dernier Mot) gelukkig nog lang niet zat. Aankomende week is hij in ieder geval topfavoriet bij WEEFF radio, dus zijn plaat wordt elk uur gedraaid.

Donderdag is Claude te zien in een reportage van Culture Club.