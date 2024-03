Zanger Claude uit Enkhuizen dit jaar verkozen als nieuwe Ambassadeur van de Vrijheid

"Mijn vrijheid is dat we leven in een land waar je niet hoeft te vrezen voor je veiligheid", vertelt Claude op de website van Bevrijdingsfestivals. De 20-jarige artiest uit Enkhuizen werd in 2003 geboren in Congo, maar vluchtte op 9-jarige leeftijd met zijn familie naar Nederland.

Het afgelopen jaar heeft de carrière van de zanger een vlucht genomen. Niet alleen mocht hij optreden op het Dijkpop Festival in Andijk, ook stond hij samen met Suzan & Freek in de Ziggo Dome én scoorde hij hits met nummers als 'Vas-Y (ga maar)' - dat hij met het duo maakte - en met 'Layla', de succesvolle opvolger van zijn debuutsingle 'Ladada' uit 2022.

Wende, Flemming en Son Mieux

Verschillende grote artiesten mochten in het verleden door het land als Ambassadeur van de Vrijheid. Denk hierbij aan zangers en zangeressen als Duncan Laurence, Froukje en Typhoon.

De 20-jarige zanger uit Enkhuizen deelt dit jaar de eer met de Brabantse zanger Flemming, de Haagse band Son Mieux en zangeres Wende (Snijders). Deze laatste werd geboren in het Verenigd Koninkrijk, verhuisde op jonge leeftijd al meerdere keren, om op haar negende zich definitief met het gezin in Nederland te vestigen.

Op 5 mei zullen deze artiesten optreden op verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland. Per helikopter worden ze naar de podia en feesten vervoerd. Claude maakt daarnaast een verhaal over vrijheid.