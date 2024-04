Voormalige wielerprofs zetten zich in voor behoud Sportpaleis Alkmaar

Belangrijk stappen

"Ik heb een rapport geschreven om in het gat te springen door het organiseren van evenementen", vervolgt Ten Dam. "We zijn bezig met het oprichten van een stichting voor het behoud van de wielerbaan. De eerste belangrijke stappen zijn al gezet. We hebben een hoofdsponsor gevonden en de KNWU (Wielerbond red.) heeft toegezegd dat er drie NK’s in Alkmaar worden verreden. Het gaat om het NK Omnium, NK Derny en NK Stayeren."

Er staat vanaf 15 oktober ook een reeks met wedstrijden op de dinsdag op het programma. "Daarmee kunnen we al aan de gemeente laten zien dat de wielerbaan vaker wordt gebruikt. Het is belangrijk dat we op zoek gaan naar meer sponsoren. Rondom de baan is er boarding, maar die is ontzettend verouderd. Er staan soms bedrijven op die niet eens meer bestaan. We hebben inmiddels 25 van de 28 borden verkocht aan lokale ondernemers. Dat is al een mooie inkomstenbron."

Groots, maar realistisch

Ten Dam droomt groots, maar is wel realistisch. "We gaan voor een tweede sportieve businessclub na AZ in Alkmaar en willen zoveel mogelijk Alkmaarders naar het Sportpaleis lokken. Het is een mooi signaal aan de gemeente dat we zelfvoorzienend kunnen zijn. Niki, Reinier en ik hebben zoveel aan deze baan te danken. Het is mooi om op deze manier iets terug te kunnen doen."