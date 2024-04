Kanonschoten en vlagvertoon: Gooise Meren lid van vereniging vestingsteden

Gemeenten in Nederland die een vestingstad hebben, kunnen lid worden van deze vereniging. De club bestaat al twintig jaar en zet zich in voor het behoud van al die vestingen. "We zorgen ervoor dat die vestingen bekender worden. Dat is leuk voor de toeristen", vertelt voorzitter Patrick van Domburg.

Maar de inwoners van deze vestingsteden moeten er ook wat aan hebben. "Als een inwoner bijvoorbeeld een laadpaal voor zijn auto of zonnepanelen op zijn huis wil, dan is het prettig dat een gemeentebestuur dan zegt: 'Wij hebben in andere vestingsteden gezien dat het best mogelijk is.' Het is in belang van de inwoner dat we van elkaar leren."

Met al die historische pracht en praal lijkt het niet meer dan logisch dat de gemeente Gooise Meren lid moet zijn van de vereniging. "Naarden en Muiden zijn onze vestingsteden en die horen gewoon bij de vereniging", stelt de cultuurwethouder Nico Schimmel.