Eeuwen terug in de tijd: Naarden viert bevrijding na overwinning op Franse leger

Met een vestingstad als Naarden waan je je al snel in het verleden als je er doorheen loopt, maar zondag werd dat gevoel nog eens extra versterkt. De stad viert namelijk dat het 350 jaar geleden is dat ze door het leger van Prins Willem III van Oranje werd bevrijd van het leger van de Franse koning Lodewijk XIV. Dit wordt gedaan met een zogenoemde re-enactment, waarbij de uittocht van de Franse leger en de intocht van het leger van de prins wordt nagespeeld.

Aan het roer van deze operatie en viering staat historicus Frits van Dulm. Hij heeft er met een grote groep maanden naartoe gewerkt. Zo hebben bijvoorbeeld de ruiters van manege Any Dale Hippique lang geoefend op het naspelen van de intocht en spelen zowel cavalerie van het Franse als Staatse leger na.

Dankdienst

De intocht is niet de enige manier hoe de 'Kraaien' - een bijnaam voor Naardernezen - het vieren. Zo zal 16 september de bevrijding ook gevierd worden in de Grote Kerk.

Deze locatie en datum spreken voor zich, want precies 350 jaar geleden op de dag af werd een dankdienst gehouden voor het heroveren van Naarden.

Dit gebeurde in bijzijn van de prins en zijn bevelvoerende officieren. Nu wordt er onder anderen een krans gelegd bij het reliëf ter ere van de prins en houdt prof. dr. Frans Osinga een lezing over de Hollandse Oorlog. Ook is er een tentoonstelling over deze Hollandse Oorlog.