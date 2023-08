Ruiters en paarden trainen voor de intocht van Naarden: "Je moet een stukje leeuwenhart hebben"

In 1673 werd Naarden bevrijd van het Franse leger. 350 jaar na dato wordt de bevrijdingsintocht van de vestingstad dunnetjes overgedaan. Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat de paarden schrikken van het geluid van de kanonnen, trompetgeschal en ander wapengekletter. Even verderop bij manege Any Dale Hippique in Muiderberg worden zowel de paarden als de ruiters hierop getraind.

De training wordt gegeven door Arjen de Jong. Met in totaal 19 paarden en ruiters trekt hij binnenkort Naarden in. Belangrijk is dat zowel de paarden als de ruiters wel een beetje dapper moeten zijn voor zo'n intocht. "Je moet een stukje leeuwenhart hebben."

Naarden staat uitgebreid stil bij 350 jaar bevrijding. Het naspelen van de intocht op zondag 10 september is dan ook bij lange na niet de enige manier hoe de 'kraaien' (de bijnaam van Naardernezen) het zullen vieren.

Op 16 september zal in de Grote Kerk onder anderen een lezing worden gegeven van prof. dr. Frans Osinga over de Hollandse Oorlog, daarnaast zal een krans bij het bevrijdingsreliëf worden gelegd. De locatie en datum spreken voor zich, want precies 350 jaar geleden op die dag af werd een dankdienst gehouden voor het heroveren van Naarden. Dit gebeurde in bijzijn van prins Willem van Oranje III en zijn bevelvoerende officieren.