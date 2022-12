Vandaag 450 jaar geleden: 'gruwelijke burgermoord' na Bloedbad van Naarden

Vandaag 450 jaar geleden, op 1 december 1572, veranderde de stad Naarden in een heus bloedbad. Nadat de stad de zomer daarvoor de opstand van de Geuzen tegen de Spaanse koning deels had gesteund, moest het volk volgens de overheerser boeten. "Zo verwoestte één dag die zo oude stad", leest Henk Michielse voor uit een ooggetuigenverslag.

Al probeerden de Naarders van toen de Spanjaarden ervan te overtuigen dat ze 'konginsgezind' waren, het lot van de stad was door die ene keuze in de zomer al bepaald. De slachtpartij begint in het toenmalig stadhuis waar vierhonderd man bijeen was om met het Spaanse leger om tafel te gaan.

Dat was echter nog niet genoeg. "Toen die eerste moordpartij voorbij was, trokken de soldaten de stad in. Alles wat van het mannelijk geslacht was werd uitgemoord", vertelt historicus Henk Michielse.

