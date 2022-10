Hoorn viert na vijftig jaar weer De Slag op de Zuiderzee: 'Stukje onderschatte geschiedenis'

Alkmaar heeft zijn Victorie, Leiden viert jaarlijks het Leidens Ontzet en Hoorn... Die herdacht de Slag op de Zuiderzee, onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog, een keer in de vijftig jaar. Tot dit jaar. Want aankomend weekend viert Hoorn voor het eerst de vrijheid tijdens de viering De Slag op de Zuiderzee.

Jan Blanckerhoff, De slag op de Zuiderzee, 1573 - Rijksmuseum

Een verborgen geschiedenis, maar als het aan Hoorn ligt komt daar verandering in. De stad wil jaarlijks vieren dat het zich in 1573 bevrijdde van de Spanjaarden. Te beginnen met aankomend weekend. "11 oktober 1573, de dag van De Slag op de Zuiderzee is een absoluut kantelpunt in de 80-jarige Oorlog", vertelt Anne Doedens, maritiem historicus, aan NH Nieuws. "Duidelijker kan ik het niet zeggen." Wat gebeurde er? De steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik stonden aan de kant van Willem van Oranje, die tegen de Spanjaarden vocht in de Tachtigjare Oorlog. De Noord-Hollandse Watergeuzen, die vanaf het water tegen de Spanjaarden vochten, dreigden de Zuiderzee te blokkeren. De Spaansgezinden in Amsterdam konden hierdoor geen gebruik meer maken van de belangrijke vaarroute over de Zuiderzee. De Spanjaarden wilden die blokkade in 1573 doorbreken en stuurde een vloot naar de Zuiderzee. Er vond een grote zeeslag plaats tussen de Spaanse vloot en de schepen van de Watergeuzen. Dit was de Slag op de Zuiderzee.

Quote "Zelfs Willem van Oranje schreef in zijn brieven over het belang van Hoorn en Enkhuizen" anne doedens, maritiem historicus

Die zeeslag was het keerpunt van een langdurige worsteling om de Zuiderzee. Hiermee werd het einde van de overheersing van de Spaansgezinden op de Zuiderzee ingeluid en begon een periode van welvaart voor West-Friesland. Verborgen Geschiedenis Volgens Doedens is De Slag op de Zuiderzee een groot feit in de Vaderlandse geschiedenis, maar hoe kan het dan toch dat hij zo weinig herdacht wordt? "Het is een stukje onderschatte geschiedenis", legt hij uit. "Alle aandacht ging naar de gebeurtenissen bij Den Briel. Maar De slag op de Zuiderzee is minstens even belangrijk."

Doedens is het er dan ook totaal mee eens dat die vaker en uitgebreider wordt gevierd. "Zelfs Willem van Oranje schreef in zijn brieven over het belang van Hoorn en Enkhuizen", voegt hij daaraan toe. De viering van aankomend weekend is de opmaat voor een veel groter feest. In 2023 is het namelijk 450 jaar geleden dat de slag werd gewonnen. Dan pakken Hoorn en West-Friesland uit met allerlei activiteiten en een reizende theatershow over de slag.

