Duikteam vindt scheepswrak vermoedelijk betrokken bij Slag op de Zuiderzee in 1573

Een duikteam van onderwaterarcheologen heeft afgelopen week na onderzoek een wrak geïdentificeerd dat mogelijk te maken heeft met de Slag op de Zuiderzee. Het wrak ligt in de buurt van Schellinkhout, aan de noordelijke rand van het zoekgebied het Hoornse Hop, een gebied met een omvang van 85 vierkante kilometer.

Duiker te water in het Markermeer

In de strijd van het toenmalige Nederland tegen de Spaanse overheersing werd voor de kust van Hoorn van 8 tot 11 oktober 1573 een grote zeeslag geleverd. Deze slag was onderdeel van de 80-jarige oorlog (1568-1648) en werd gewonnen door de watergeuzen, vrijbuiters die vochten aan de kant van de opstandelingen tegen Spanje. Archeologen zijn al jaren bezig met resten van deze slag te achterhalen. In de afgelopen week zijn vier maritiem archeologen afgedaald naar de bodem van de voormalige Zuiderzee om vondsten te verzamelen en foto’s te maken om op basis daarvan een 3D reconstructie te maken. Klein vrachtschip Na drie dagen duikonderzoek kan worden geconcludeerd dat hier een klein vrachtschip ligt met een lengte van dertien meter en een breedte van vierenhalve meter. De scheepsconstructie en de kennis over de ontwikkeling van schepen in die tijd wijst uit dat het schip uit de periode tussen 1525 en 1600 komt. Ook diverse vondsten in het schip, zoals tegels van de haardplaats, stukken van een vuurrooster en fragmenten van kookpotten, ondersteunen dit.

Het silhouet van het 16de-eeuwse vrachtschip op sonarbeeld

Het zicht op de bodem van het Markermeer met een diepte van 2-4 meter is praktisch nihil onder water. Door een 3D beeld te maken van de foto’s van het schip krijgen de archeologen de mogelijkheid om het wrak in zijn geheel te onderzoeken en de vraag of het schip inderdaad betrokken was bij de Slag op de Zuiderzee te kunnen beantwoorden. Jonge schepen Naast dit schip zijn in het gebied nog 33 andere wrakken gevonden, maar deze zijn vermoedelijk van de periode na 1600 en daarmee te jong voor deze specifieke slag.