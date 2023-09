Dagenlang werd er gevochten om Naarden: zo werden ze in 1673 bevrijd van de Fransen

Meer dan een jaar wordt Naarden bezet door de Fransen. Maar dan, in september 1673 denkt prins Willem III dat zijn leger sterk genoeg is om Naarden te heroveren. De veldslag die dan volgt, duurt maar liefst acht dagen.

De Franse koning kwam Naarden tegen op zijn weg naar Amsterdam. Terwijl de vestingstad was ontworpen voor oorlogsvoering, gaven ze zich gelijk over. Wellicht heeft dat te maken met het bloedbad precies 100 jaar eerder.

Koning Lodewijk XIV was woedend op de Nederlanders. Hij vond ze maar verwaand en arrogant, dus Nederland moest vernietigd worden. Dat vertelt historicus Frits van Dulm.

Dit jaar wordt er groots stilgestaan bij de bevrijding. Zo zal de bevrijding van Naarden op zondag 10 september nagespeeld worden. De uittocht van de Fransen en de intocht van het Staatse leger wordt in een re-enactment nagedaan.

Met paarden, wapens en helemaal uitgedost in historische kleding zal deze stoet door Naarden-Vesting trekken, net zoals in 1673. Bij het Ravelijn tegenover de Utrechtse Poort zal het stadsbestuur Prins Willem III begroeten, met Tom van ’t Hek als spreekstalmeester.

Daarnaast is er een speciale tentoonstelling in het Vestingmuseum en zal er op zaterdag 16 september een dankdienst gehouden worden in de Grote Kerk Naarden.