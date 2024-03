Geen rondweg om vesting Naarden autoluw te maken: plan trekt juist extra verkeer aan

Er ligt al langer een wens om de drukke vesting van Naarden autoluw te maken. Sterker nog: de gemeente Gooise Meren wil vanaf 2040 al haar centra autoluw maken.

Een belangrijke voorwaarde om de vesting autoluw te maken leek het aanleggen van een rondweg, zodat verkeer toch overal kan komen. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het aanleggen van zo'n rondweg. Kort gezegd komt het er op neer dat zo'n rondweg volgens het onderzoek wel kan werken om de vesting autoluw te maken, maar ook weer veel extra verkeer aan zal trekken en dat wil de gemeente niet.

Het aantrekken van extra verkeer zou er toe leiden dat het te druk wordt op de Huizerstraatweg en de Naarderstraat, een belangrijke toegangsweg naar de vesting van Naarden. Er zou dan veel verkeer vanaf de snelweg naar de lokale weg komen. De straat is daar niet op ingericht.

Gemeente zoekt verder

Dat de rondweg geen zin heeft, wil niet zeggen dat de gemeente haar plannen voor een autoluwe vesting helemaal in de ijskast zet. Er wordt gekeken of het met andere maatregelen ook mogelijk is om het doorgaande verkeer te weren en de vesting autoluwer te maken.