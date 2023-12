Wens om auto's te weren uit vesting Naarden, verkeersonderzoek naar haalbaarheid

De gemeente Gooise Meren heeft het plan opgevat om de vesting van Naarden autoluw te maken. Voor komend jaar staat er onder meer al een verkeersonderzoek op stapel om te kijken of dat mogelijk is.

De gemeente Gooise Meren heeft het voornemen om vanaf 2040 de centra van Bussum, Naarden en Muiden autoluw te hebben. Als eerste op de gemeentelijke agenda staat Naarden-Vesting.

De afgelopen maanden heeft de gemeente eerste 'verkennende gesprekken' gehouden. Komend jaar komt daar een vervolg voor en gaat de gemeente met bewoners en ondernemers van Naarden-Vesting praten over de autoluwe plannen. De gesprekken moeten in kaart brengen hoeveel draagvlak er is voor een autoluwe vesting.

Meerdere varianten

Een verkeersonderzoek moet komend jaar aantonen hoe haalbaar de plannen voor een autoluwe vesting zijn. Zo moet er onder meer gekeken worden naar een rondweg om de vesting, om toch overal te kunnen komen. Uiteindelijk moeten er meerdere varianten op tafel komen waarmee de vesting autoluw kan worden.

Volgend jaar zomer moet de politiek hierover een knoop doorhakken. Dan wordt het plan behandeld door de gemeenteraad. Wanneer de auto's dan definitief geweerd worden uit de vesting, is nog niet bepaald.