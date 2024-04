Nieuwe petitie moet verdeelde wijken verbinden bij busbrug 'De Binding'

Er zijn maar weinig bruggen in Zaanstad waar zoveel om te doen is als busbrug 'De Binding' in Koog aan de Zaan. Al vaker zorgde de brug voor discussie. Zo ook nu, maar 'dit is de laatste keer', aldus Irene Ellermeijer. Ze startte een petitie met de wens dat de brug tijdens spitsuren opengaat. Bewoners, de gemeente Zaanstad en de provincie steggelen al meer dan 30 jaar of de brug open moet of dicht blijft tijdens de spits.

Wachten of kilometers maken

Tegen het einde van de middag staat er voor de brug een kleine file. Draaiende motoren wachten tot het 18.00 uur is. Dan kunnen ze namelijk weer over de brug naar huis. Een automobilist in een elektrische auto vraagt zich of of de milieunorm ook voor hem geld. Toch wat hij keurig, want de boetes als je over de brug rijdt tijdens de spits zijn niet mals.

Bewoners die actie voeren, beklagen zich erom dat je tijdens de spits kilometers moet omrijden. "Mijn zoon woont een kilometer verderop aan de andere kant van de brug", zegt een man. "Ik moet nu steeds tien kilometer omrijden.