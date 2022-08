Zaanse busbrug is boetekaskraker: automobilisten betalen meer dan 3 miljoen euro

Automobilisten hebben gezamenlijk in acht jaar tijd ruim drie miljoen euro aan boetes gekregen omdat ze tijdens spitstijden over busbrug De Binding reden. Die brug verbindt Zaandam met Koog aan de Zaan, maar is tijdens spitstijden gesloten, zodat er geen sluipverkeer ontstaat richting de snelweg in de wijk Westerkoog in Koog aan de Zaan.

De verkeerssituatie rond de busbrug was vanaf 2014 blijkbaar zo onduidelijk dat er zeven tot acht mensen per dag toch over de brug reden, met een boete van bijna 150 (voorheen 140) euro tot gevolg. Pas begin deze maand werden er nieuwe grotere borden geplaatst waardoor de situatie duidelijker is geworden. In de periode vanaf 2014 tot 9 augustus van dit jaar zijn er 22.421 boetes uitgedeeld, laat de gemeente Zaanstad desgevraagd aan NH Nieuws weten. Diverse voorbijgangers bij de busbrug zijn niet verbaasd over dat hoge aantal boetes. "Soms rijdt er wel eens iemand en dan denk ik 'stooop!'. Anders moeten ze weer zo veel geld betalen", zegt een mevrouw. Iemand anders wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de automobilisten: "Je moet gewoon de borden lezen!"

Quote "Hij werd in één maand tijd met acht verkeersboetes geconfronteerd. Die kon opeens de huur niet betalen" Oprichter verkeersboete.nl Nick Voorbach

Nick Voorbach is de oprichter van verkeersboete.nl en vecht boetes aan bij de rechter voor zijn cliënten. De afgelopen jaren zag hij veel boetes van de busbrug voorbij komen. "Ik heb een zaak gehad van een meneer die hier net kwam wonen. Hij werd in één maand tijd met acht verkeersboetes geconfronteerd. Die kon opeens de huur niet betalen." Tot een paar jaar terug toonden rechters in dat soort gevallen coulance en verminderden ze de boete, maar tegenwoordig lukt dat veel minder snel. Zo ook in het geval van deze bewoner.

Bezwaren tegen busbrugboetes Veel automobilisten gingen de afgelopen jaren in beroep tegen hun boete. Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) laat aan NH Nieuws weten dat er vanaf 2017 in totaal 3165 keer bezwaar werd gemaakt door automobilisten tegen de boete. Een deel van die mensen liet hun zaak ook voorkomen bij de rechter. Uiteindelijk kregen er 578 gelijk; of hun boete werd volledig geschrapt of hun boete werd verminderd. Nick Voorbach van verkeersboete.nl claimt intussen meer dan 25.000 euro aan boetes onderuit gehaald te hebben. Het blijkt niet exact te achterhalen wat het totaal geïnde bedrag van de busbrugboetes is: complete cijfers over het aantal (gehonoreerde) bezwaren zijn er niet. Wel is duidelijk dat het totale bedrag de drie miljoen euro ruim overstijgt. Het geïnde boetebedrag gaat niet naar de gemeente Zaanstad, maar naar het Rijk.

Volgens Voorbach is het onbegrijpelijk dat de gemeente pas zo laat heeft ingegrepen, terwijl er dus al die tijd veel automobilisten over de brug heen reden tijdens spitsuren. "De verkeerssituatie was volstrekt onduidelijk", zegt de boete-aanvechter. "Als het een keer gebeurt dat er iemand tijdens de spits overheen rijdt, dan kan je nog denken dat het aan mensen zelf ligt. Maar als zo veel mensen zich daar vergissen, dan zal er iets aan de borden schorten. Het is onuitlegbaar dat de gemeente hier acht jaar lang op heeft gehandhaafd, en pas nu achter de oren krabt: 'hebben we dat wel goed gedaan?'" 'Voldoende duidelijk' Wethouder Gerard Slegers van de gemeente Zaanstad werpt tegen: "De oude bebording voldeed aan de wettelijke vereisten en is formeel gezien voldoende duidelijk voor de weggebruikers. Niettemin hebben we geluisterd naar geluiden vanuit inwoners. Om tegemoet te komen aan deze signalen hebben we de borden nóg duidelijker gemaakt." Het dossier busbrug loopt al sinds 1988. Kijk hieronder de reportage die NH Nieuws er eind 2020 over maakte. Tekst loopt door onder de video

De gemeente Zaanstad ziet de brug graag snel 24 uur per dag opengaan voor autoverkeer, maar het proces is volgens Slegers vertraagd omdat bij een volledige openstelling van de brug de stikstofdepositie omhoog zou gaan. Het Westzijderveld ligt te dicht bij en daarom zou de openstelling niet kunnen. Gemeente Zaanstad heeft een vergunningsaanvraag bij provincie Noord-Holland gedaan om het alsnog mogelijk te maken, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Vanwege die onduidelijkheid is volgens Slegers besloten alsnog nieuwe borden te plaatsen.