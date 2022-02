Wéér uitstel voor volledige opening busbrug De Binding: stikstof de boosdoener

Busbrug De Binding die Zaandam en Koog aan de Zaan aan elkaar verbindt, kan voorlopig nog niet 24 uur per dag open. De gemeente Zaanstad wil dit mogelijk maken, maar zegt nu dat strenge landelijke stikstofregels in de weg zitten. Al tijden wordt er over de volledige openstelling gesproken, maar de gemeente verwacht nu dat dit pas eind 2023 gerealiseerd kan worden.

NH Nieuws

Op dit moment hebben de inwoners van de Zaanse wijk Westerwatering in de spitsuren slechts toegang tot één ontsluitingsweg. En dat terwijl er alleen maar meer woningen worden bijgebouwd. Vrees voor spitsuur Aan de andere kant van de brug vrezen inwoners juist de drukte van de spits in de wijk Westerkoog (Koog aan de Zaan): de A8 is vanaf de brug zo te bereiken. Verschillende inwoners uit deze wijk lieten daarom in december 2020 weten tot het uiterste te gaan om de volledige openstelling van de brug tegen te gaan. Joop Vogelaar van de Belangenvereniging Westerwatering vertelde toen al vanaf 1988 met dit dossier bezig te zijn. "Ik ben heel erg bang dat we er nog wel een paar jaar mee bezig zijn." Tekst loopt door onder de video

Soap busbrug De Binding duurt voort - NH Nieuws

De gemeenteraad was akkoord met de 24-uursopenstelling en om die te realiseren zou de rondweg in Westerkoog aangepast moeten worden. Ook zou er volgens de gemeente een vergunning moeten komen om het bestemmingsplan te wijzigen, iets wat tijd kost. Stikstof "Onderzoek naar stikstof is onderdeel van deze vergunning", zegt de gemeente. "Uit dit onderzoek blijkt dat het extra verkeer, bij 24 uur openstelling van de busbrug, voor een verhoging van stikstofuitstoot in de Polder Westzaan zorgt. Dit moet eerst opgelost worden voordat de vergunning verleend kan worden." Er zijn twee manieren waarop de brug toch open kan. De Omgevingsdienst kan de extra stikstofuitstoot - waarvan de gemeente zegt dat het niet heel veel is - accepteren als uit onderzoek blijkt dat de natuurschade meevalt. Een andere mogelijkheid is de extra stikstof wegnemen bij boeren of bedrijven in het gebied. Daarover heeft de gemeente gesprekken met enkele partijen.