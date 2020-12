Soap busbrug De Binding duurt voort: "Stond in 1988 al op onze agenda"

De busbrug verbindt de wijken Westerwatering (Zaandam) en Westerkoog (Koog aan de Zaan) met elkaar. Na lang politiek gesteggel is de brug op dit moment open voor gemotoriseerd verkeer, maar niet tijdens spitsuren. Bewoners van Westerkoog vrezen voor de gevolgen van extra verkeer als dat ook in de spits door de wijk kan om de snelweg te bereiken.

Het zal dan gaan om drie procedures, vertelt André Meester van Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog aan NH Nieuws: over de openstelling van de busbrug zelf, de aanpassing van de rondweg in Westerkoog om die openstelling mogelijk te maken, en over de kap van zeventig bomen langs de rondweg.

De gemeenteraad nam een plan aan om de verkeersveiligheid in Westerkoog te verbeteren. Met dat plan is Meester niet blij. "De zorgen zijn niet weggenomen. De gemeente is bezig om van deze rondweg een blijvende doorgaande weg te maken. Dat is bepaald niet iets waarvan ik denk dat het veilig is en qua milieu acceptabel kan zijn. Daar geloof ik niets van."

Ongeduld

Ondertussen wachten inwoners van Westerwatering met smart op de 24-uursopenstelling van de brug, vertelt Joop Vogelaar. De voorzitter van de Belangenvereniging Westerwatering hoort van buurtbewoners dat het al zo lang duurt dat het geduld op begint te raken.

"Ik ben al vanaf 1988 voorzitter van Belangenvereniging Westerwatering", zegt hij. "Het dossier ontsluiting stond vanaf dat moment al op de agenda en ik ben heel erg bang dat we daar nog wel een paar jaar mee bezig zijn."

Hij besluit: "Moedeloos moet je er niet van worden, maar je wilt wel eens een keer resultaten bereiken. Dat is in dat geval helaas nog niet in zicht."