Na 58 jaar maakt Evert-Jan zijn laatste kunstwerk voor de Bloemendagen

Het was weer hard werken, maar in de voortuin van Evert-Jan Muntjewerf (79) staat weer een bijzonder werkstuk gepresenteerd voor de Bloemendagen in Anna Paulowna en Breezand. Al 58 jaar is het een traditie dat Muntjewerf met zijn team een bijzondere creatie maakt van hyacinten, maar aan al het moois komt een eind. Dit was toch echt de allerlaatste keer. "Ja, de leeftijd begint te spreken hè", vertelt Evert-Jan in zijn voortuin.

Maar voor deze allerlaatste keer pakt Evert-Jan nog flink uit. Hij heeft met zijn team een werkstuk gemaakt dat is geïnspireerd op het 100-jarige bestaan van Disney. Goofy, Mickey en Minnie Mouse en Pluto de hond staan allemaal in de tuin van Muntjewerf.

In onderstaande video vertelt Evert-Jan Muntjewerf over 58 jaar Bloemendagen