Jeugd zet traditie Bloemendagen voort: Juul, Puck en Liz werken keihard aan mozaïek

Anna Paulowna en Breezand staan vanaf komende zaterdag in bloei door kunstwerken die inwoners zelf hebben gemaakt. Maar zo'n kunstwerk van hyacinten staat niet zomaar, daar zit uren werk in. En niet alleen volwassenen, maar ook kinderen doen met veel enthousiasme mee. Juul, Puck en Liz zijn sinds dinsdagmiddag druk in de weer.

Ze moeten het de eerste dagen zonder hun zieke vriendin Eline doen, maar de meiden gaan vliegend van start. De taken zijn goed verdeeld en binnen no time zitten de eerste 'konten' van de hyacinten op het bord.

Familietraditie

De meiden, die vorig jaar nog werden gekroond tot kampioenen in de categorie Jeugd, kregen meedoen aan de Bloemendagen met de paplepel ingegoten. "Mijn ouders deden het al toen ik nog een heel klein baby'tje was. Want toen lag ik hier gewoon een beetje te liggen en gingen zij prikken", vertelt Juul.

