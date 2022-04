Bloemendagen Anna Paulowna zijn begonnen: "Vijf dagen feest in de polder!"

Na dagen keihard werken, kleuren de dorpen Anna Paulowna en Breezand weer door de mozaïeken, werkstukken en andere bloemige kunstwerken. In totaal hebben 84 teams tot laat in de avond, of zelfs nacht, doorgewerkt om te zorgen dat er in de ruime omgeving van hun creaties te genieten valt. Om 10.00 uur werd het startsein van de Bloemendagen gegeven die nog tot woensdag duren.

"Hij staat net", zegt Kas die samen met Björn naar het creatie van hun team staat te kijken. Ze hebben gekozen voor een afbeelding van Peter R. de Vries, "Zijn dood stond in het middelpunt van de belangstelling natuurlijk. We hadden het idee dat het weer wat op de achtergrond was gezakt. Dus dit is ons eerbetoon aan hem", legt Björn uit.

Naast hun werk is er ook voor heel veel andere thema's gekozen. Van de oorlog in Oekraïne tot dieren en van versierde bruggen tot een mozaïek over 30 jaar Disneyland Parijs. "We wilden een vrolijk beeld en dit straalt feest uit", vertellen Johan en Jolanda Teekamp die al meer dan 25 jaar mee doen, "Ik heb ook een Mickey pak. Die ga ik zo ophalen en aantrekken", zegt Johan.

Jubileum

Tijdens de opening van de Bloemendagen, in het centrum van Anna Paulowna, werd ook stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van de gemeente Hollands Kroon. Burgemeester Rian van Dam doopte een rode tulp met gele kartelranden. Door de tulpen met champagne te overgieten zijn ze nu voor eeuwig aan de naam Hollands Kroon verbonden.

Tekst gaat verder onder de foto.