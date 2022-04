Bloemen uitgedeeld voor Bloemendagen Anna Paulowna: "Eindelijk weer konten en prikken!"

Vanaf vandaag wordt er in schuren, garages maar ook op school hard gewerkt om de mooiste kunstwerken te maken met bloemen. Zaterdag gaan in Anna Paulowna en Breezand de Bloemendagen los. De komende dagen zal voor veel teams 'weinig slaap en hard werken' het motto zijn. Het 'konten en prikken' van de bloemen kan beginnen.

De familie Muntjewerf stond vanmorgen al vooraan in de rij om de eerste bloemen in ontvangst te nemen. Ze hebben grootste plannen: "We doen mee aan de werkstukken. Bij ons beweegt en spuit alles. Dus als je komt kijken moet je een regenpak aan", vertelt Hannie Muntjewerk lachend. "Je moet er op tijd bij wezen want dan kan je op tijd beginnen", vult haar man Evert aan.

De komende dagen zal er door de teams hard gewerkt moeten worden. De mozaïeken en andere kunstwerken moeten zaterdagmorgen om 09.00 uur klaar staan, want dan komt de jury langs. "Wij maken een hart van twee handen en de armen zijn dan in de kleuren van de Nederlandse en de Oekraïense vlag", vertelt een juf die met haar leerlingen in Julianadorp mee doet, "Maar het kunstwerk komt hier te staan hoor!"

Eindelijk

"Eindelijk weer. In het jaar 2019 was het de laatste keer", vertelt voorzitter Alexander op de Weegh, terwijl om hem heen kratten vol bloemen richting auto's en aanhangers worden gebracht. "We zijn blij met de opkomst, zo'n 85 deelnemers zeg ik uit mijn hoofd. Je moet altijd afwachten of het weer opgepikt wordt na zo'n pauze, maar het leeft echt weer."

