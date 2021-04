Fanatieke mozaïekploeg maakt ondanks afgelasten Bloemendagen mooi kunstwerk

Normaal gesproken was rond deze tijd de hele streek rond Breezand en Anna Paulowna in de ban van de Bloemendagen. Voor het tweede jaar op rij kan het evenement niet doorgaan. Maar een aantal liefhebbers laat zich niet stoppen en is toch aan de slag gegaan.

In de schuur van Gabi Kesteloo aan de Wallerweg in Breezand wordt hard gewerkt. De ploeg is stevig uitgedund vanwege alle coronaregels. "Ik ben gek op mozaïek maken", vertelt ze tijdens het werk. "We doen dit al jaren. Dit is een traditie. Vorig jaar kon het al niet doorgaan. Dit jaar dacht ik: 'Er moet toch wat mogelijk zijn!?'"

Op een groot paneel verschijnt langzaam het gezicht van snowboardster Bibian Mentel in bloemen. Haar recente overlijden was de aanleiding om het kunstwerk te gaan maken. "We hebben contact gehad met haar stichting", vertelt Kesteloo. "Zij vonden het een prachtig idee. We hopen ook geld voor de stichting op te halen."

Prikploeg

Even verderop aan de tafel zit de 'prikploeg' die naalden in de hyacinten steekt. "We noemen dit de kont van de hyacint", vertelt Piet van Oorschot. "Het is nogal priegelwerk." En ze hebben nog wel wat te doen. "Per vierkante meter zijn ongeveer tienduizend bloemen nodig", zegt Piet Heinsbergen.

Het gaat er ontspannen aan toe in de loods. Normaal zit er tijdens de Bloemendagen meer stress op, omdat het precies op tijd klaar moet zijn voor de beoordeling van de jury. Gabi van Kesteloo: "Het lijkt soms van 'dat doen we even', maar we hebben wel wat historie. We zijn zes keer Nederlands kampioen geweest. Dit jaar is het alleen voor de lol."

Ontspannen

De mannen achter de tafel merken ook dat het anders is: "Anders is ze veel meer gespannen", vertellen ze. Ze lachen. Het project is een samenwerking met een collega even verderop. "Ik had het idee maar Sandra van der Vaart was de turbo", zegt Gabi Kesteloo. Het kunstwerk is, zo gauw het klaar is, te bewonderen in de voortuin. "Zaterdag is het zeker af, maar wij hopen al eerder."