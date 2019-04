Dubbel feest in Anna Paulowna, bloemendagen en Koningsdag op één dag

ANNA PAULOWNA - Het is vandaag feest in Anna Paulowna en Breezand. Niet alleen omdat de koning jarig is, maar ook omdat het de bloemendagen zijn in de dorpen.

Door het hele dorp staan mozaïeken van bloemen. "We hebben ruim honderd deelnemers. Dat zijn er weer meer dan vorig jaar", vertelt Kim, bestuurslid van de bloemendagen. "Ik geniet van de samenhorigheid."

Billy Joel

Twee deelnemers hebben gekozen voor een mozaïek van Billy Joel: "Ik ben groot fan en in mei wordt 'ie zeventig. We zijn voor het eerst een keer op tijd klaar. Normaal zijn we bezig tot 06.00 uur in ochtend", grapt ze. "We zijn dus lekker fit."