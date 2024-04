Winkelgebied Centrumwaard nog ruim half jaar slecht bereikbaar, ondernemers zijn het zat

Maar volgens Harry Mars, communicatieadviseur bij gemeente Dijk en Waard, liggen de aannemers gewoon op schema. "We hebben altijd gecommuniceerd dat de werkzaamheden aan de fiets- en voetpaden en de aanleg nutsvoorzieningen (gas en water) na de zomer zouden doorlopen", zegt hij. "Een precieze planning konden we pas begin dit jaar geven, omdat de aannemer toen met zijn planning kwam."

Evenementen gaan door

De evenementen rondom de Middenweg, de jaarmarkt, de kermis en wielerevenement Tour de Waard gaan ondanks de werkzaamheden door. "Tijdens Tour de Waard wordt er niet gewerkt, zijn de spullen opgeruimd en is het gebied toegankelijk voor publiek."

Voor de kermis, die kleiner zal zijn, wordt een alternatieve locatie gezocht. Er komen dit jaar geen attracties op de Middenweg te staan. Omdat er tijdens de jaarmarkt nog werkzaamheden plaatsvinden, worden er waarschijnlijk ook geen kramen op de Middenweg geplaatst.

"We zijn blij dat er geen hinder is voor evenementen, maar we hopen dat de gemeente de komende maanden ook aan de ondernemers denkt", reageert Rood. "Er moet snel een goede omleidingsroute komen om de overlast te verminderen. Tijdens gesprekken voelen we ons wel gehoord. Of er wat mee gedaan wordt, is wat anders."