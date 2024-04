Taverne in Bergen moet ook van rechter wijken voor exclusief restaurant

Sinds de jaren 60 is de 'Tav' een begrip in Bergen en omgeving. Naast optredens van bekende artiesten en beginnend talent vinden er regelmatig culturele en literaire activiteiten plaats, zoals poëzieavonden, spel- en quizavonden, cabaret of stand-up comedy, maar ook klaverjasavonden en bridge drives.

Maar de kinderen van verhuurder Lex Schrama, willen in het pand een exclusief restaurant beginnen. De eigenaar van het pand wil daarom het huurcontract beëindigen. "De locatie verdwijnt niet, er komt iets moois voor terug, met eten op hoog niveau. We zijn een horecafamilie, dus waarom zou ik het pand dan blijven verhuren", zei Schrama vorig jaar tegen NH.

'Steef, we helpen je'

De twee besloten het uit te vechten bij de kantonrechter, maar die oordeelt nu in het nadeel van de uitbater. En dat komt hard aan, laat Van Leeuwen weten. "Het hele team is ontzettend verdrietig, maar we blijven elkaar steunen tot het einde. Ik krijg veel berichten van gasten en oud-werknemers, die erg zijn geschrokken van de uitspraak en willen helpen. Het raakt een hoop mensen dat deze belangrijke plek lijkt te gaan verdwijnen."