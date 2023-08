Ondanks dreigende sluiting café Taverne is er gewoon een festival: "Tien uur lang feest"

"Er gaat geen dag voorbij of mensen spreken me aan over de toekomst van de Taverne", vertelt Steef van Leeuwen, eigenaar van de bruine kroeg in Bergen aan NH. Toch werpt de dreigende sluiting van het populaire café volgens Van Leeuwen allerminst een schaduw op de 4e editie van Taverne Open Air: "Alleen al aan het treffen van alle voorbereidingen voor het festival beleven we dikke pret."

Taverne Open Air (2022) - Foto: Jonas Knijnenberg

Komende zaterdag staat het terrein van handbalvereniging Berdos weer vol met honderden muziekliefhebbers. Op het terrein zijn twee podia waar zes livebands en tien dj's tien uur lang het publiek vermaken. Verder is er een ’Chill area’ met eten en drinken. Volgens Van Leeuwen loopt het al goed met de kaartverkoop waarbij er plek is voor 1700 man. "Bij zo'n festival ben je natuurlijk ook afhankelijk van het weer en zoals het er nu voorstaat gaat het de goede kant op. Aan de andere kant maak ik me er ook niet druk om, je kunt er toch niks aan doen." Enthousiasme Het idee voor het festival ontstond bij Van Leeuwen uit enthousiasme voor live muziek. "In de Taverne liep het eigenlijk zo lekker met bandjes dat ik me afvroeg hoe dat buiten in het groot zou zijn. Bovendien ben ik gek op festivals, dus hoe tof is het dan dat je je eigen festival hebt?" Een 'regionaal dorpsfeest'; zo noemt de kroegeigenaar zijn festival liefkozend. "Ook mensen van buitenaf komen deze kant op", vertelt Van Leeuwen trots. "Het mooie is ook dat het een heel gevarieerd publiek is. Je komt jongeren tegen van 18 jaar oud maar ook muziekliefhebbers van dik in de 70." Rechtszaak De dreigende sluiting van de Taverne heeft volgens Van Leeuwen geen invloed gehad op het organiseren van het festival. "Nee, ik hoop natuurlijk dat ik door mag gaan met de Taverne maar als blijkt dat dat niet lukt, lijkt het me erg leuk om jaarlijks door te gaan met het festival." Want hoe de toekomst van de Taverne eruitziet is nog niet bekend. De pandeigenaar wil dat Van Leeuwen op 31 januari 2024 vertrokken is. De eigenaar wil de tent dan overdragen aan zijn kinderen. De kroegeigenaar gaat daar niet mee akkoord en nu ligt het volgens hem bij de rechter. "Ik kan er nog niet veel over zeggen maar ik strijd door tot het bittere eind. Ik kan moeilijk verkroppen dat iets dat zo goed loopt zomaar onder je vandaan wordt getrokken."

Organisator Steef van Leeuwen (rechts) - Foto: Jonas Knijnenberg

En die strijd wordt door veel vaste gasten en sympathisanten van het café ondersteund. Een petitie voor het behoud van de kroeg werd meer dan 6700 keer ondertekend. Ook een crowdfunding voor het betalen van de advocaatkosten leverde een mooi bedrag op. Wie meer dan 50 euro doneert, krijgt bovendien een vrijkaartje voor het festival. "Ik wil niet gewoon mijn hand ophouden maar er ook iets voor terug doen." Zaterdag om 13.00 uur start het festival en eigenlijk kan Van Leeuwen niet wachten tot het zover is. Waar hij naar uitkijkt? "Eigenlijk alles wel. Het zijn niet hele bekende acts maar de kwaliteit is erg hoog. Ik wilde altijd de Golden Earring voor het festival maar dat lukt helaas niet meer omdat de band gestopt is. We hebben wel een geweldige coverband Golden Earring Undercover." Bij het dj-podium krijgen dansliefhebbers volgens Van Leeuwen ook een uitgebreid palet aan elektronische dansmuziek waarbij Moody Mehren de absolute publiekstrekker is. Gedanst wordt er volgens hem sowieso bij de afsluiter van het festival; Longo Longo. "Die hebben we in januari in het café gehad en dat was een complete verrassing. Daar reageerden mensen heel positief op. Het is hele ritmische muziek waar je op z'n minst van gaat heupwiegen."