Petitie voor behoud café Taverne ruim 6.500 keer getekend: "Doet erg veel met me"

'Hartverwarmend', zo noemt Steef van Leeuwen van de Taverne in Bergen alle steun die hij heeft gekregen sinds de toekomst van de kroeg op de tocht staat. Een petitie werd meer dan 6.500 keer ondertekend. Ook de gemeente heeft hem in een gesprek laten weten het belang van het café te onderstrepen. "Of het veel opschiet, is maar de vraag", vertelt Van Leeuwen nuchter. "Het laat in elk geval wel zien dat mensen de plek in hun hart hebben gesloten."

NH/ Tom Jurriaans

Het is inmiddels vaste prik op de eerste woensdag van de maand. Dan verzamelen muzikanten uit Bergen en omstreken zich bij de Taverne om lekker muziek te maken tijdens de jamsessie. Iedereen die wil, kan aanhaken. "De Taverne is een kweekvijver voor muzikaal talent", vertelt organisator Wouter Mooy. "Er gebeuren hier hele bijzondere dingen. Het is doodzonde als dat verdwijnt." Maar de toekomst is dus onzeker. De pandeigenaar heeft uitbater Van Leeuwen in een brief laten weten dat de huurovereenkomst volgend jaar wordt beëindigd. Nu de pachtovereenkomst van de uitbater bijna is verlopen, wil hij de tent overdragen aan zijn kinderen. "Ik viel echt om van verbazing, krabbel je net op na corona krijg je dit. Het doet erg veel met me." Stinkend rijk Van Leeuwen vraagt zich - net als veel vaste gasten - af waarom juist de Taverne plaats moet maken voor een exclusief restaurant. "Ik begrijp dat niet", vertelt Van Leeuwen. "Als ik de verhalen mag geloven is de eigenaar stinkend rijk. Waarom begint hij niet ergens anders een restaurant?" NH Nieuws sprak met kroegbaas Steef van Leeuwen en muzikanten tijdens de maandelijkse jamsessie, bekijk hier de beelden (tekst loopt door)

Petitie voor behoud van Taverne ruim 6.500 keer getekend: "Doet erg veel met me" - NH Nieuws/ Tom Jurriaans

Pandeigenaar Lex Schrama is niet van plan om een ander pand te kopen of te huren voor zijn plannen. "Waarom zou ik? Het is al vijftig jaar mijn eigendom en ik wil het daarom gebruiken. De exploitant kan zelf ook op zoek naar een andere plek." Het feit dat zoveel mensen in de bres springen voor de Taverne is ook Schrama niet ontgaan. "Ik begrijp dat het erg leeft in Bergen, maar ja wat moet ik ervan vinden? Er komt iets veel mooiers voor terug en nu wil ik het telefoongesprek graag beëindigen." "Het is gewoon erg kortzichtig", vertelt muzikant Wouter Mooy. "Eigenlijk zou Schrama hier eens heen moeten komen om zelf te ontdekken hoe uniek de Taverne is en om zich te laten inspireren, want dat is wat hier gebeurd. Dat je dit door het afvoerputje wegspoelt is eeuwig zonde."