Stadsplein Heerhugowaard moet bruisender: "Plein toont nu koud"

Dijk en Waard gaat onderzoek doen naar een andere invulling van het Heerhugowaardse Stadsplein. De gemeente wil samen met ondernemers en inwoners kijken of het stadshart bruisender kan worden gemaakt.

"Ons Stadsplein ligt centraal in het nieuwe Dijk en Waard, maar heeft geen uitstraling. Het heeft niet echt aantrekkingskracht en we missen de gezelligheid van een ouderwets stadsplein", benadrukt fractievoorzitter Joke van Ruitenbeek van Senioren Dijk en Waard (SDW). Dat meldt mediapartner Dijk en Waard Centraal

Samen met ChristenUnie, Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP), GroenLinks, PvdA, Lokaal Dijk en Waard (LDW), VVD en eenpitter Lijst Feenstra diende ze de motie in. Na de opening van de nieuwe wandelroute, afronding van het nieuwe appartementencomplex Lapis Lazuli en nieuwe groene aanplant, toont het plein koud, vertelt Van Ruitenbeek. "Zeker als de fonteinpartij niet in werking is en de twee terrassen niet gebruikt worden."

Groener en gezelliger

Met de motie roepen de partijen het college op om samen met ondernemers en inwoners te kijken naar de mogelijkheden van het plein. Meer groen en ook banken, wordt door de partijen aangedragen. Maar vanwege de parkeergarage onder het plein is niet alles mogelijk. "Ik weet niet wat er kan, maar we willen het vooral groener en gezelliger maken."

Uiteindelijk stemden alle raadsleden voor het plan. Wethouder Nils Langedijk hoopt dat hij in februari of maart twee ontwerpen kan voorleggen aan de gemeenteraad van Dijk en Waard.