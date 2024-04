Voedselbank mist twee derde van mogelijke klanten: "Schamen zich of kennen ons niet"

"We hebben nog niet eerder een open dag gehouden", begint voorzitter Gerrit Struik in de radio-uitzending van NH Helpt. "Dus we hopen dat het werkt. Vooral omdat veel mensen de weg naar ons niet weten te vinden, terwijl ze er wel voor in aanmerking komen."

"We denken dat dat door schaamte komt of mensen kennen ons niet." Tijdens de open dag zijn er rondleidingen en wordt er informatie verstrekt. "Op woensdagen delen wij eten uit en kunnen mensen boven ook terecht in onze kledingbank. Per keer krijg je voor ongeveer vier dagen voedsel mee."

Dat kan een hoop schelen als je maar weinig te besteden hebt. "Je komt in aanmerking als klant als je als eenpersoonshuishoudens na aftrek van al je vaste lasten niet meer dan 330 euro per maand te besteden hebt. Voor een gezin met vier personen is dat 660 euro."