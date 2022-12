Weldoeners delen tientallen enveloppen met geld uit bij voedselbank IJmond en Langedijk

Nadat deelnemers van de voedselbank in Hoorn enveloppen met daarin 50 euro hebben ontvangen, is er nu hetzelfde gebeurd bij voedselbank IJmond en Langedijk. Deelnemers van voedselbank IJmond kunnen hun ogen niet geloven als ze de envelop in hun voedselpakket aantreffen. "Leven en laten leven", staat met de hand geschreven op 170 enveloppen met daarin 50 euro.

Voorzitter van voedselbank IJmond, Marjolein Zandbergen kent de gulle gever persoonlijk en is ook de enige bij de voedselbank die weet van wie de enveloppen afkomstig zijn. "Hij heeft mij benaderd met daarbij een bericht waarom hij dit graag wil geven," vertelt ze. "Leven om te laten leven in 2023", dat is zijn kerstwens en dat staat ook op iedere envelop geschreven. "Ik ben niet de man uit Hoorn en ik heb ook geen idee wie dat is," schrijft hij aan Marjolein. Meneer wil graag anoniem blijven. En Marjolein deelt alleen dat hij uit IJmond komt en nu in Heemskerk woont. Lees het bericht van de anonieme gever hieronder.

"Mijn geld heb ik verdiend door heel hard te werken, geluk te hebben en nooit op te geven. Dus laten we stoppen met zeuren en elkaar dingen gunnen. Mijn motto is 'Leven om te laten leven', dus denk ook eens aan een ander die het echt moeilijk heeft. Daar worden we allemaal beter van" anonieme weldoener uit Heemskerk

Eerder deze maand werden zo'n dertig mensen blij verrast toen ze stonden te wachten voor de voedselbank in Hoorn. Een onbekende man overhandigde tientallen mensen in de rij met een envelop. Daarin zat 50 euro. 170 enveloppen Voedselbank IJmond bestaat uit vier vestigingen; Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Gezamenlijk hebben deze locaties 167 deelnemers. De anonieme gever heeft daarom 170 enveloppen geschreven en gevuld. "De enveloppen zijn toegevoegd aan de voedselpakketten. De reacties op de persoonlijk donatie waren erg ontroerend vertelt Marjolein. "Sommige klanten waren echt in tranen." De voorzitter heeft een dergelijke donatie nog nooit meegemaakt. Normaliter worden er jaarlijks een aantal bedragen geschonken aan de voedselbank, maar nooit persoonlijk aan de deelnemers. "Hij heeft het gedaan omdat hij daardoor misschien mensen aan het denken zet, goed voorbeeld doet volgen", vertelt Marjolein. De kern zit hem in het feit dat het niet goed gaat in de maatschappij en dat hij wil duidelijk maken dat we elkaar moeten helpen. Ook enveloppen met geld in Langedijk Ook bij voedselbank Langedijk ontvingen 74 deelnemers afgelopen woensdag een donatie bij hun voedselpakket. Mensen die daar hun voedselpakket kwamen ophalen, kregen daar eerst een enveloppe overhandigd met daarin een kerstboodschap en 60 euro. "Sommige mensen stonden gewoon te huilen," zegt een medewerker van de voedselbank. Waarom de anonieme weldoener dit heeft gedaan is onduidelijk maar na een soortgelijke actie in Hoorn en IJmond lijkt het erop dat de gulle gevers elkaar aansteken.