Nijpend tekort aan voedselpakketten bij kledingbank Egmond: "We vinden dat iedereen te eten moet hebben"

"Ook 's ochtends moeten kinderen naar school kunnen met een koekje en een drinkie en 's avonds moeten ze lekker warm eten krijgen", zegt Tamara. Die mensen komen niet in aanmerking voor de voedselbank, omdat ze net te veel inkomen hebben of bijvoorbeeld een auto hebben. "Dan vallen ze net buiten de boot. Ook al val je net buiten de boot, iedereen moet gewoon te eten hebben."

De kledingbank is goed gevuld met allerlei verschillende kleding, maar draai je je om naar het vak met eten, dan is het behoorlijk leeg. Ze zijn daarom hard op zoek naar meer. "Het liefst krijgen we houdbaar eten zodat we er meerdere weken mee kunnen doen", zegt Tamara. "Maar vers is uiteraard ook van harte welkom. Vers eten is gewoon hartstikke duur in de winkels en de patat en frikandellen is hartstikke goedkoop. Dat verse eten is wel een dingetje."

De kledingbank helpt momenteel 10 gezinnen met voedsel en meer dan 2.000 mensen met kleding. "We hadden er 40. We hebben dat helaas vanwege de schrijnende voedseltekorten bij ons terug moeten brengen naar 10 gezinnen." Het doet Tamara pijn dat ze niet genoeg voedsel heeft voor de andere 30 gezinnen. "Dan moet je helaas mensen teleurstellen. Dan moet je echt kijken naar het meest schrijnende en wie zichzelf nog kan net kan redden. Dat zijn hele moeilijke dingen om daar een keuze in te maken."