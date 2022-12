Warme jas voor kinderen na schenkingen energietoeslag aan kledingbank Egmond

De prijsstijgingen van energie en levensmiddelen raken steeds meer gezinnen in hun portemonnee. Dirk Makelaar en Natasja Peters uit Heiloo werken in het onderwijs en zien de armoede in de klassen toenemen. Daarom startten ze samen met de Kledingbank in Egmond aan den Hoef de actie 'Geef je warmte door'. "Alles gaat naar de kinderen", reageert vrijwilligster Tamara.

Op de school van Dirk in Beverwijk staat sinds kort een 'boterhammenbar'. En bleek zeer welkom voor kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, vertelt hij tegen Rodi Media. Natasja is directeur op een andere school in een andere buurt van Beverwijk. "Ook bij ons zie dat kinderen niet altijd voldoende te eten meekrijgen en dat ze geen sjaal hebben of te kleine kleding dragen."

'Alles naar de kinderen'

Daarom bedachten ze samen een actie om kinderen die het zwaar hebben te helpen. Mensen die er deze kerst wel warmpjes bijzitten, kunnen met 'Geef je warmte door' hun energiecompensatie (van tweemaal 190 euro) schenken aan de kledingbank in Egmond aan den Hoef. Van de donaties wordt kleding voor kinderen uit gezinnen met weinig inkomen gekocht.

"Met Dirk en Natasja hebben we afgesproken dat alles naar de kinderen gaat, voor hen is het toch het zwaarst", zegt Tamara van de kledingbank in Egmond aan den Hoef. "Van het geld halen we jassen, ondergoed, pyjama's en schoenen. Vorige week vrijdag hebben we in Heiloo de halve Hema leeggekocht, daar krijgen we ook altijd veel schenkingen van."

Gulle gevers

En hoewel het zware tijden zijn, is dat aan alle gulheid van donateurs in elk geval niet te merken. "De donaties stromen maar binnen, uit mijn hoofd hebben we al zeker 3.500 euro ontvangen. We gebruiken 1.800 euro daarvan voor nieuwe winterjassen."

Helaas waren Dirk en Natasja zelf niet bereikbaar voor een reactie.