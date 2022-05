Drukte bij kledingbanken door inflatie: "Iedereen wil er gewoon leuk uitzien"

Karin Prins, oprichtster van kledingbank Hebben en Houwen in Noord, ziet het aantal aanmeldingen stijgen de laatste tijd. Per week ontvangt zij samen met een team van vrijwilligers zo'n tachtig personen. Een stuk meer dan vorig jaar. "Alles is duurder geworden. Veel mensen komen toch aankloppen, dan zoeken ze toch hulp", aldus Prins.

Symbolisch bedrag

Bij de kledingbank in Noord betaal je, afhankelijk van je leeftijd, een klein bedrag als entree. Een symbolisch bedrag. Van het geld kopen de vrijwilligers van de kledingbank sokken en ondergoed. "Dat wil je gewoon nieuw hebben", volgens Prins. Amsterdammers die gebruik maken van de kledingbank komen binnen met een pas van de Voedselbank of via een verwijzer. "Wij doen niet nog een check, het is voor veel mensen al beschamend genoeg."