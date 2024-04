Vrijwilligers geven oud Kolhorns visserschip een veilige plek om de winter door te komen

Afgelopen winters lag de jol vaak in de haven van De Haukes op Wieringen. "We vonden het ook belangrijk dat het schip hier kwam te liggen in Kolhorn, anders lag ze daar onder een zeil en kon niemand haar bekijken. Dit is het laatste schip dat er is van de vloot. En we willen dat graag nog 100 jaar in stand houden." zegt voorzitter Frans Schepers van de stichting.

Terug in de tijd

Het is overigens niet de eerste keer dat de jol onderdak heeft in de winter. Maar daarvoor moet je wel ver terug in de tijd. Frans Schepers: "Na de visserij is het schip nog ingezet bij de aanleg van de Wieringermeer. Daarna kwam het in handen van een politieman. Die kon haar in de winter opslaan bij de politie in Amsterdam. Ze heeft dus eerder droog gestaan."

De bouw werd niet alleen gedaan door vrijwilligers van de stichting. "Ook het bedrijfsleven in de omgeving en de gemeente hebben goed meegewerkt.", zegt Schepers. Morgen wordt het boothuis officieel geopend. Dan gaat de KH44 ook weer te water en en gaat het vaarseizoen weer van start. Elke zondagmiddag kunnen er dan rondvaarten worden gedaan.