Kolhorn eert atoomgenie Jacob Kistemaker: "Je kunt als boerenzoon toch heel wat worden"

Het gaat eindelijk gebeuren. Atoomgeleerde Jacob Kistemaker (1917-2010) krijgt een eerbetoon in zijn geboorteplaats Kolhorn. Dit najaar wordt een beeld geplaatst op de dijk ter nagedachtenis aan Nederlands beroemdste atoomgeleerde. "Hier stond hij in matrozenpakje", zegt initiatiefnemer en historicus Willem Messachert vol trots.

"Kolhorn is zo'n verschrikkelijk klein plekje en verdorie, dan komt uit dat kleine plekje een wereldberoemde kernfysicus." Historicus Willem Messchaert werd gegrepen door een fotootje waarop een jongetje in matrozenpakje staat. "En dat zou de latere professor Kistemaker zijn. Nou, vanuit het kleine Kolhorn kun je later toch nog wat voorstellen." Op een ideeënronde door het dorp kwam Messchaert op het idee van een beeld voor de atoomgeleerde.

'Professor Zonnebloem'

Dat is inmiddels ruim drie jaar geleden. Het beeld is er gekomen. Dat is gemaakt door kunstenaar Jaap Velserboer in Assendelft. "Ik kende de naam Kistemaker wel," vertelt Velserboer, "en toen Willem zijn verhaal vertelde over atoomgeleerde en deeltjesversneller kwam bij mij meteen Professor Zonnebloem naar boven uit Kuifje. Hij wordt door bollen en cirkels omhoog getild."