Kolhorn in de oorlog: wie was er fout en wie was er goed? "Nog steeds taboe"

Was jouw familie goed of fout in de oorlog? Kolhorners kunnen daar vandaag wellicht achter komen als het boek 'Kolhorn 1940-1945' verschijnt. Daarin zijn tientallen verhalen opgenomen van mensen uit Kolhorn en Barsingerhorn die verzetswerk deden, maar ook die collaboreerden met de Duitsers. "Helaas hebben we niet kunnen spreken met nazaten van collaborateurs", zeggen de schrijvers. "Er rust toch nog een taboe op collaboratie."

Het is een gruwelijke daad, maar hij had weinig keus, zegt Blijdorp. Want had hij niets gedaan, dan had hij het zelf niet overleefd. "Zijn kinderen wilden er eerst niet over praten. Ze waren bang dat mensen zouden zeggen dat hij een moordenaar was. De oorlog was trouwens voor hem en andere verzetsmensen ook niet over na 1945. Psychisch was hij getekend."

Blaauboer blijkt veel te hebben opgeschreven over zijn ervaringen in de oorlog. Aanvankelijk wilden zijn kinderen niet dat dat naar buiten kwam, maar nu hebben ze daar toch toestemming voor gegeven. Blijdorp: "Hij heeft in januari 1945 namelijk drie Duitsers, met wie hij oog in oog kwam te staan, doodgeschoten, zo heeft hij opgeschreven. Hij heeft hun lichamen onder het ijs geschoven en is ermee weggekomen." De Roos: "Er zijn wonderbaarlijk genoeg geen represailles geweest, terwijl de Duitsers toch ineens drie man moeten hebben gemist."

Gerrit Blaauboer is een van de mensen die aan bod komt in het boek. "Ik kende hem uit mijn kindertijd", vertelt Anita Blijdorp, die is opgegroeid in de Wieringermeer. "Het was een meneer tegen wie ik opkeek. Maar verder wist ik niets."

Hoewel familie van verzetsmensen nu vaak wel durfden te praten, is datzelfde niet te zeggen over familie van collaborateurs. "Het is toch nog steeds een taboe", zegt Jan de Roos. "Het is voor veel mensen te pijnlijk. We wisten dat er een dochter van een collaborateur is die nu in de 90 is en een dagboek heeft bijgehouden in de oorlog. We hoopten dat ze zou willen praten, maar - zo hoorden wij van een inwoner van Kolhorn - zelfs haar zoon, een kleinzoon dus van die foute Nederlander, had geen behoefte informatie te geven. Ze zijn opgegroeid met de nodige schaamte en je wilt het die mensen dan ook niet aandoen verdere vragen te stellen."

De schrijvers geven aan rekening te houden met de gevoelens van mensen, maar dat het voor hen 'geen reden is om er dan maar niet over te schrijven'. "Wel houd je rekening met de privacy van mensen. Niet alles schrijf je op. Maar uiteindelijk zijn veel mensen wel nieuwsgierig. Ze willen weten wat hun grootouders hebben gedaan en meegemaakt in de oorlog."